Петербург и Киргизия договорились о "перезагрузке" сотрудничества после двухлетнего перерыва

По итогам заседания сторон были подписаны два стратегических документа.

В Смольном после двухлетнего перерыва состоялось заседание Межправительственной петербургско-киргизской комиссии по сотрудничеству. Стороны договорились о "перезагрузке" проектов сотрудничества, – сообщают в пресс-службе Комитета по внешним связям Северной столицы.

Со стороны Киргизии в мероприятии принял участие заместитель Председателя Кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов, со стороны Петербурга – член городского Правительства, председатель КВС Евгений Григорьев.

Участники заседания пришли к заключению о необходимости наращивания взаимодействия в сфере градостроительства, энергетики, цифровизации, культуры, туризма и патриотического воспитания молодежи.

Наряду с протоколом заседания, по итогам мероприятия подписаны два стратегических документа – Лицензионный договор между СПб ГКУ "Управление информационных технологий и связи" и Министерством внутренних дел Киргизии о передаче на безвозмездной основе лицензии на право использования ГИС "Антинар" и Протокол по итогам переговоров между Комитетом по информатизации и связи и Министерством внутренних дел Киргизии. Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

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