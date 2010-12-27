После обысков в "Буквоеде" произошел технический сбой

Это отразилось на работе службы доставки и поисковых терминалах.

В пресс-службе сети "Буквоед" объяснили причины, которые привели к нарушение в логистичнской работе компании.

По словам представителей ретейлора, в магазинах произошел технический сбой, из-за которого поисковые терминалы в некоторых магазинах перестали работать. Помимо этого проблемы возникли с работой доставки - покупатели получают свои заказы с опозданием. Проблемы объяснили сбоем в работе серверов.

В пресс-службе сети отметили, что магазины и горячая линия продолжают работать в штатном режиме. Связывать проблемы с недавними обысками в компании не стали.

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