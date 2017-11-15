В Петербурге возбудили дело после гибели семи человек на ж/д переходе

В Петербурге возбудили уголовное дело после неоднократного травмирования людей на железнодорожном участке перегона станций "Лахта — Новая деревня" в Приморском районе.

В Петербурге возбудили уголовное дело после неоднократного травмирования людей на железнодорожном участке перегона станций "Лахта - Новая деревня" в Приморском районе. Об этом пишет "Росбалт".



По словам общественников, на этом участке погибли 7 человек.



По данному факту возбудили дело в соответствии с ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении неустановленных должностных лиц ОАО "РЖД". Представление было направлено в филиал ОАО "РЖД" — Октябрьская железная дорога.



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