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После ДТП с автобусом в Нижегородской области девять человек обратились к медикам

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Предположительно, причиной аварии стала плохая погода. 

В четверг, 11 ноября, в Нижегородской области перевернулся пассажирский автобус. В результате происшествия несколько человек получили травмы, сообщили в в пресс-службе регионального Минздрава.

ДТП случилось на 27-м километре автодороги Володарск - Ильино. Предположительно, причиной аварии стала плохая погода. В области выпал снег, экстренные службы предупредили жителей региона о возможных метелях и гололедице.

Всего в больницу за помощью обратилось девять человек. Двоих из них госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное. Остальных отпустили под амбулаторное лечение.

Видео: ВКонтакте / ЧП ДТП 52 Нижний Новгород

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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