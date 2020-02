После 10-летнего ожидания Оззи Осборн представил новый альбом

Релиз получил название "Ordinary Man".

Накануне на цифровых площадках состоялась премьера нового альбома рок-певца и экс-лидера группы Black Sabbath Оззи Осборна. Релиз получил название "Ordinary Man", в нем – 11 композиций. На альбоме есть совместные композиции с Элтоном Джоном, а также рэперами – Post Malone и Трэвисом Скоттом.

Последний сольный альбом Осборна вышел 10 лет назад. Он получил название "Scream".

Ранее мы сообщали о том, что Оззи Осборн выпустил клип на песню с нового альбома. Он получил название "Straight to Hell". До этого музыкант выпустил ролик на другой трек с предстоящего лонгплея. Видеоролик на песню "Under the Graveyard" вышел в декабре 2019 года.