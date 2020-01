Оззи Осборн выпустил новый клип "Straight to Hell"

Трек войдет в новый альбом артиста.

Бывший вокалист знаменитой рок-группы Black Sabbath, а ныне сольный певец Оззи Осборн выпустил клип на композицию "Straight to Hell". Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале исполнителя.

Трек "Straight to Hell" взят с нового альбома Оззи под названием "Ordinary Man", релиз которого запланирован на 2020 год. Ранее музыкант выпустил ролик на другой трек с предстоящего лонгплея. Видео ролик на песню "Under the Graveyard" вышел в декабре 2019 года.

Последний сольный альбом Оззи Осборна под названием "Scream" вышел в 2010 году.

Видео: YouTube / ozzyosbourneTVSME