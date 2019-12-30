Вышел новый трейлер фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим

Премьера картина в России запланирована на 20 февраля 2020.

В сети появился трейлер фэнтезийной комедии "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", где главную роль сыграла голливудская звезда Роберт Дауни-младший. Картина расскажет про ветеринара, обнаружившего у себя способность разговаривать с животными.

По сюжету главный герой, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции — его единственная компания. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову в поисках лекарства для королевы.

Лента стала первой работой Дауни после окончания его контракта со студией Marvel, во вселенной которой он 10 лет играл Железного человека. Помимо него в работе над лентой принимали участие Том Холланд ("Человек-паук: Вдали от дома"), Майкл Шин ("Другой мир"), Марион Котийяр ("Такси"), Рами Малек ("Богемская рапсодия"), Рэйф Файнс ("Гарри Поттер"), Эмма Томпсон ("Спасти мистера Бэнкса"), Антонио Бандерас ("Интервью с вампиром") и другие. Картину снял обладатель премии "Оскар" Стивен Гейган, для которого фильм станет первым крупнобюджетным проектом.



Видео: Universal Pictures