Оззи Осборн отменил свои концерты из-за травмы

Концерты знаменитого рокера перенесли на год.

Британский рок-музыкант и экс-фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн перенес даты своего предстоящего тура из-за проблем со здоровьем. Об этом представители артиста рассказали на своей странице в Facebook.

Согласно предоставленной информации артист получил травму, которая ухудшила его состояние на фоне полученных в 2003 году увечий. Артист будет находиться под присмотром врачей в своем доме в Лос-Анджелесе.

- Я не могу поверить, что мне нужно перенести больше дат тура. Не могу выразить словами, как я расстроен, зол и подавлен, потому что я не могу поехать в тур прямо сейчас. Я благодарен за любовь и поддержку, которую я получаю от моей семьи, моей группы, друзей и фанатов, это действительно то, что меня поддерживает. Просто знайте, что мне становится лучше с каждым днем ​​... Я полностью выздоровею... Я закончу свой тур... Я вернусь!

– прокомментировал отмену шоу Осборн.

Концерты знаменитого рокера перенесли на год.

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Фото: социальные сети