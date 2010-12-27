В супермаркете мужчина выпил перед кассой бутылку и попытался остаться незамеченным

Петербуржца доставили в больницу с острым отравлением.

Житель Петербурга решил сэкономить время и деньги и приступил к употреблению водки, не дойдя до кассы, сообщает "Фонтанка". Сейчас с последствиями его "жажды" работают медики.

Инцидент произошел 3 февраля в супермаркете "7 шагов" на улице Седова. Посетители и персонал магазина стали свидетелями того, как мужчина взял с полки полулитровую бутылку водки, открутил крышечку и залил в себя, не кривясь, все содержимое. По каким-то причинам мужчину остановили не в момент употребления, а когда он уже умиротворенно шаркал ногами мимо кассы.

"Покупателя" передали в руки полицейским, которые повезли его в 10-й отдел на улицу Крупской. Оказавшись в тепле, на организм задержанного начало действовать содержимое желудка. Беседы с правоохранительными органами не получилось, поэтому его передали врачам.

В НИИ им. Джанелидзе у петербуржца диагностировали сильнейшее отравление этанолом. О состоянии его здоровья на данный момент не сообщается.

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