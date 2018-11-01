Посёлок, где снимали клип группы Ленинград, понравился английским лордам.

Поселок, где снимали клип группы Ленинград, понравился английским лордам.

Этот коттеджный посёлок под Петербургом, прославленный в клипе группы Ленинград, стал известен на весь мир и похоже, очень понравился английским лордам. Все благодаря архитектурной премии European Property Awards, которую ежегодно вручают в Лондоне.



"Наше жюри включает в себя более 70 экспертов недвижимости. - Поясняет Тина Росс, организатор церемонии награждения International Property Awards. - Многие из которых являются членами Британского парламента. Мы очень рады видеть компанию Osko Haus среди наших сегодняшних гостей и нам приятно, что россияне получили приз за свой посёлок Osko Village."

В этом году Петербуржцы, взяли сразу две из 45 номинаций, на которые претендовали представители более 100 стран.

Residential Development for Russia за проект "OSKO-VILLAGE"

Residential Property for Russia за проект "GUEST HOUSE"

Основными критериями оценки было оригинальность, дизайн, экологичность, качество исполнения и внимание к деталям.

Создание таких интерьеров, завоеваших симпатии международного жюри, стало возможным благодаря применению знаменитой немецкой технологии фахверк.



"Основа дома, основа его долговечности и прочности - это деревянный каркас непосредственно то, что называется фахверком. - Объясняет Игорь Подъелец, главный инженер Osko Haus. - Фахверковая конструкция, сами балки, они изготавливаются на немецких заводах. И наше основное производство тоже находится в Германии. То есть готовый конструктор, готовый конструктив дома, готовый фахверк, он приходит из Германии и бригада немецких специалистов его собирает. Это система утепления, система гидроизоляции, система пароизоляции. Мы на этом денег не жалеем. Это наверное лучшие материалы, которые есть на сегодняшний день в этой области."



За работой внимательно следит немецкий инжинер Райнар Патч, в рамках проекта, он построил вместе с русскими коллегами, практически целую деревню.

"Все балки каркаса скрепляются специальным соединением. Во фрезеровку вставляется кольцевой дюбель, так как он гораздо шире обычного болта, то и нагрузку воспринимает гораздо большую. - Подчеркивает Райнар. - Такая конструкция интересна тем, что благодаря применению такой системы можно создавать большие пространства без дополнительных опор. Мы используем тройное остекление и стены из специальных современных материалов, с наружной стороны ставится изолирующая плита из натурального дерева. С внутренней стороны ставится плита есб. Полость заполняется микрофиброй из натурального дерева. Получается очень тёплая и экологичная стена."

Оказавщись здесь впервые, бывает трудно поверить, что находишься в 10 минуах езды от Петербурга. Поселок впечатляет не только оархитектурой и качеством исполнения каждой детали, но и в первую очередь, ландшафтом. Настоящая европейская сказка на месте бывших колхозных полей. Этот пейжаз действительно создавался вручную, чего стоит одна только экосистема водоёмов и ручьёв.



"Если посмотреть на план посёлка, то увидите что здесь нет каких-то прямых геометрических линий по дорогам, либо по участкам. То есть выбиралось наилучшее место для самого дома и уже под дом выбиралась площадка. Участки достаточно большие. Это позволило нам сохранить натуральный ландшафт. - Объясняет Игорь Подъелец. - На многих участках есть естественный лес, в котором растут грибы, земляника, малина. И будущие жильцы и настоящие с удовольствием лакомятся. И площади позволили создать практически на всех участках водоёмы. Это приятно, когда ты из окна гостиной или из окна спальни видишь свой собственный водоем."

Специалисты компании по праву гордятся тем, что создали в петербурге не просто фахверковый поселок, а целый образ жизни, которому могут позавидовать даже искушенные британские эксперты. "Супер гуд" - как поется в другой песне, того же Ленинграда, жаль только, что подобных примеров в северной стоилице не так много.

"Комфортная загородная жизнь предполагает не только комфорт проживания в собственном доме, но и наличие инфраструктуры, когда люди могут провести свой выходной день или вечер у себя, не выезжая в город и не тратя на это время. В нашем поселке есть спа-комплекс и фитнес-зал, который оборудован лучшей современной техникой, кроме того у нас есть ресторан. Уровень нашего поселка достоин того, чтобы получить награду на международном конкурсе."