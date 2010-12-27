Из Хвойного в Красное Село пустят новый автобус

Первых пассажиров автобус обслужит уже 1 июня.

Поселок Хвойный с Красным Селом свяжет новый автобусный маршрут, который начнет курсировать с 1 июня. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе комитета по транспорту

Новый маршрут будет действовать по следующему маршруту: железнодорожная станция Красное Село — улица Первого Мая — проспект Ленина — Кингисеппское шоссе — Нарвское шоссе — дорога "Телези-Тайцы" — поселок Хвойный.

От остановки "Железнодорожная станция Красное Село" автобус № 446 будет отправляться 6:30, 8:20, 10:35, 12:25, 14:15, 16:05, 17:54, 20:25, 22:10. С конечной - 5:30, 7:20, 9:10, 11:25, 13:15, 15:05, 16:55, 18:44, 21:15, 23:00.

Фото: комитет по транспорту