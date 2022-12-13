Новую посадочную галерею в Пулково оценили в полмиллиарда рублей

В общей сложности на реконструкцию аэропорта намерены выделить около 10 млрд рублей.

Пулково готовится к проведению нового этапа реконструкции. В частности, компания "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) разместила тендер на строительство новой посадочной галереи в южной части аэропорта. Судя по данным портала госзакупок, начальная цена контракта составит 592 млрд рублей.

Кроме того, судя по техзаданию, исполнителю проекта будет необходимо построить новые и обновить уже существующие перроны и помещения для обслуживания самолётов. Результат нужно будет представить через 4 года после заключения договора.

В общей сложности на реконструкцию Пулково намерены выделить около 10 млрд рублей. Ежегодная пропускная способность аэропорта после проведения работ будет составлять 20 млн пассажиров.

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Фото: Piter.TV