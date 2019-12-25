Портфель инвесторов Петербурга вырос до 1,1 трлн рублей

За год совокупный объем активов частных инвесторов из Петербурга на фондовом рынке увеличился на 31%. Большая часть средств приходится на вложения в ценные бумаги.

Совокупная стоимость активов частных инвесторов Санкт-Петербурга на фондовом рынке по итогам периода с апреля 2025 года по март 2026 года достигла 1,1 трлн руб. За год показатель увеличился на 31%. По данным Северо-Западного главного управления Банка России, 93% портфеля составляют инвестиции в ценные бумаги.

Интерес жителей города к фондовому рынку продолжает расти. К концу марта 2026 года петербуржцы открыли 2,3 млн брокерских счетов, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний объем средств на одном счете увеличился на 15% и достиг 477 000 руб. Этот показатель почти в 2 раза превышает средний уровень по России, который составляет 235 000 руб., а также значительно выше среднего значения по Северо-Западному федеральному округу, где он равен 263 000 руб.

На долю Санкт-Петербурга приходится 4% всех брокерских счетов в стране, однако по объему активов город занимает более весомую позицию с долей 8%. В пределах Северо-Западного федерального округа на петербургских инвесторов приходится 41% открытых счетов и 74% совокупного инвестиционного портфеля.

Начальник центра надзора за финансовыми посредниками в Санкт-Петербурге департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Олеся Заболотская сообщила, что наибольшим спросом среди инвесторов пользуются долгосрочные облигации федерального займа с фиксированным купоном и рублевые корпоративные облигации. По ее словам, на фоне постепенного смягчения денежно-кредитной политики Банка России доходность банковских вкладов снижается, поэтому все больше граждан выбирают альтернативные способы инвестирования. Для этого они открывают брокерские счета и самостоятельно приобретают ценные бумаги через мобильные приложения либо передают средства в доверительное управление.

Фото: Piter.TV