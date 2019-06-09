Порошенко готов стать премьер-министром Украины

Выборы в Верховную раду пройдут 21 июля.

Экс глава Украины Петр Порошенко заявил, что готов возглавить правительство страны, если его партия победит на предстоящих выборах в Верховную раду. Об этом сообщает телевидение "Громадськое".

Если мы победим на выборах, то да (речь о возможности стать премьер-министром – прим. ред.)

– сказал Порошенко

Ранее партия бывшего президента Украины "Европейская солидарность представил первую десятку ее списка на предстоящие выборы в парламент. Он также заявил, что основой политики его партии станет разрыв отношений с Россией.

Напомним, что выборы в Верховную раду пройдут 21 июля.

Видео: AP Archive