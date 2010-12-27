Порывистый ветер снес трибуны на детском стадионе в Петербурге

На школьном стадионе в Петербурге сильный ветер опрокинул трибуну. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.
"На стадионе школы 264, ул. Морской Пехоты, д. 8, из-за сильных порывов ветра снесло трибуны. Никого видимо это особо не смущает в футбол играют и коляску ставят сразу за трибуну, по ветру" - пишет автор поста в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Отметим, что порывы ветра в Петербурге достигают 18 метров в секунду.
Фото: ВКонтакте/Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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