Порывистый ветер снес трибуны на детском стадионе в Петербурге

К счастью, обошлось без пострадавших.

На школьном стадионе в Петербурге сильный ветер опрокинул трибуну. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

"На стадионе школы 264, ул. Морской Пехоты, д. 8, из-за сильных порывов ветра снесло трибуны. Никого видимо это особо не смущает в футбол играют и коляску ставят сразу за трибуну, по ветру" - пишет автор поста в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Отметим, что порывы ветра в Петербурге достигают 18 метров в секунду.

Фото: ВКонтакте/Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург