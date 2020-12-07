  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:49
135
matveyvn
Код вставки плеера

Попова рассказала, что около 50 процентов населения России привились от гриппа

0 0

Она считает ситуацию с коронавирусом в России напряжённой.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что около 50% населения России привились от гриппа. Это около 72,5 миллионов человек.

По словам Поповой, в России продолжается работа по снижению распространения респираторных инфекций. Она подчеркнула, что в России с 47-ми до 42-х уменьшилось число регионов, в которых растёт порог заболеваемости респираторными инфекциями.

Ранее мы писали, что Попова считает ситуацию с коронавирусом в России напряжённой.

Видео: Youtube/Россия 24

 

Теги:
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии