Попова рассказала, что около 50 процентов населения России привились от гриппа

Она считает ситуацию с коронавирусом в России напряжённой.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что около 50% населения России привились от гриппа. Это около 72,5 миллионов человек.

По словам Поповой, в России продолжается работа по снижению распространения респираторных инфекций. Она подчеркнула, что в России с 47-ми до 42-х уменьшилось число регионов, в которых растёт порог заболеваемости респираторными инфекциями.

Ранее мы писали, что Попова считает ситуацию с коронавирусом в России напряжённой.

Видео: Youtube/Россия 24