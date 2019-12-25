В Роспотребнадзоре рассказали о снижении иммунитета граждан РФ к гриппу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о возможном смешивании вирусов гриппа и коронавируса осенью. Такое заявление чиновница сделала в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Специалист напомнила, что в 2020 году граждан РФ практически не заражались гриппом из-за того, что государство смогло достичь показателя по вакцинации населения от данной инфекции на 60%.

Попова уточнила, что в текущем году сократилась иммунная прослойка людей, имеющих защиту от вирусов гриппа. Ранее российский Илья Акинфиев говорил журналистам о том, что количество переболевших гриппом в прошлом году снизилось за счет ношения населением РФ медицинских защитных масок и респираторов, а также резкому сокращению человеческих контактов и переходу к виртуальному общению.

В России создали тест для выявления вируса нипах.

Фото и видео: YouTube / Радио "Комсомольская правда"