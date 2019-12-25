Она подчеркнула, что по-прежнему необходимо использовать дезинфекторы для рук и поверхностей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность отмены масочного режима в России. По её мнению, говорить об этом пока рано.

Пока сегодня все требования по защите своего здоровья — по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она подчеркнула, что по-прежнему необходимо использовать дезинфекторы для рук и поверхностей.

Попова напомнила, что в России требование ношения масок сохраняется в помещениях, а также на улице при скоплениях более 50 человек.

Ранее Анна Попова рассказала, что делать при отсутствии иммунитета после вакцинации.

Фото: pixabay.com