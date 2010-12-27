Бились за парковочное место, а получили койку в больнице: петербуржцы не смогли поделить место на газоне

У петербургской детской больницы двое мужчин бились за парковочное место. Оба получили тяжелые травмы.

В Петербурге двое мужчин не поделили парковку на газоне около детской больницы в Выборгском районе. Один из них был вооружен пистолетом, правда, травмы получили оба, об этом сообщает "Фонтанка".

Известно, что конфликт между мужчин возник вечером 19 апреля. Водители не могли договориться о парковочном месте на газоне. Тогда 48-летний инженер решил действовать "по-плохому" и достал травматический пистолет. В результате, четыре пули были отправлены в туловище и руку 43-летнему оппоненту. Отметим, что до выстрелов, вооруженный тоже получил травмы от соперника.

По итогу скандала обоим была необходима медицинская помощь. Врачи госпитализировали несчастных в две разные больницы.

Фото: Pixabay