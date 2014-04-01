Попавшегося на взятке экс-сотрудника Госстройнадзора Петербурга уличили еще в одном деле

В рамках расследования задержан еще один человек.

Арестованного по делу о получении взятки в полмиллиона рублей начальника отдела надзора за специальными видами работ Госстройнадзора Петербурга Виталия Пономарёва уличили в ещё одном преступлении. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник.

Во время расследования в аналогичном преступлении уличили двух человек. Первым из них стал Виталий Пономарёв, который находится в СИЗО. Второй — генеральный директор ООО "Центр Согласований".

Полиция выяснила, что гендиректор передал Пономареву 200 тысяч рублей за подписание акта по поводу нежилого здания на улице Салова. Также гендиректору нужно было заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов.

Пономарев выполнил все условия после получения денег. Генеральный директор компании также задержан.

Ранее в Петербурге был задержан начальник таможенного поста за получение взятки.

Фото: Piter.tv