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За помощь брату петербуржцу назначили условный срок и штраф в 300 тысяч

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В Петербурге мужчина дал взятку следователю в 50 тыс. рублей, чтобы помочь брату, однако сам избежать наказания не смог.

Суд признал виновным петербуржца, который так сильно хотел помочь брату избежать наказания, что дал взятку следователю в 50 тысяч рублей. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу горпрокуратуры.

Суд установил, что в сентябре этого года петербуржец в кабинете отдела полиции УМВД России по Красногвардейскому району передал взятку следователю в 50 тысяч рублей, чтобы тот помог его родному брату избежать заключения под стражу.

Суд назначил мужчине наказание на 2 года 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Свою вину подсудимый признал.

Приговор не вступил в законную силу.
 

Теги: новости петербурга , новости спб , суд
Категории: Новости СПб

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