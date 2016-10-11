За помощь брату петербуржцу назначили условный срок и штраф в 300 тысяч

В Петербурге мужчина дал взятку следователю в 50 тыс. рублей, чтобы помочь брату, однако сам избежать наказания не смог.

Суд признал виновным петербуржца, который так сильно хотел помочь брату избежать наказания, что дал взятку следователю в 50 тысяч рублей. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу горпрокуратуры.



Суд установил, что в сентябре этого года петербуржец в кабинете отдела полиции УМВД России по Красногвардейскому району передал взятку следователю в 50 тысяч рублей, чтобы тот помог его родному брату избежать заключения под стражу.



Суд назначил мужчине наказание на 2 года 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Свою вину подсудимый признал.

Приговор не вступил в законную силу.

