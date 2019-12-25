Помощь больным COVID-19 в Петербурге оказывают 16 стационаров

Об этом сообщил губернатор.

Во вторник, 5 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что сейчас в городе работает 16 стационаров, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией.

На момент начала пандемии лишь два городских учреждения принимали больных с коронавирусом - Клиническая инфекционная больница имени Боткина и Детская клиническая инфекционная больница имени Филатова.

За короткий прмоежуток времени под коронавирусные стационары было перепрофилировано 13 городских медучреждений, а также один стационар из числа федеральных клиник - Первый медицинский университет имени Павлова. Всего правительством РФ был утвержден список из 7 федеральных медучреждений в Петербурге, перепрофилируемых под коронавирусные стационары.

Всего для больных COVID-19 в петербургских стационарах развернуто 5 833 койки.

Кроме того, больных со среднетяжелым течением болезни принимает пансионат "Заря", рассчитаный на 600 коек. Больных с легким течением лечат во временном госпитале, развернутом в "Ленэкспо". На данный момент он вмещает 1000 коек. Также достигнута договоренность о размещение дополнительных коек в трех других павильонах "Ленэкспо".

Также губернатор сообщил, что для сдерживания распространение инфекции в городе введены 54 ограничительные меры. Большинство из них сохранятся до 12 мая. Кроме того, стало известно, что за весь период действия мер составлено более трех тысяч протоколов в связи с их нарушением.

Ранее мы писали, что губернатор проверил процесс дезинфекции на вокзалах.

Фото: Gov.Spb.Ru