Александр Дрозденко вместе главами Выборгского района осмотрел отреставрированный средневековый замок

Будущее культурно-выставочное пространство, которое разместится в корпусах Цейхгаузов, не только сохранило исторический облик, но и оборудовано современными инженерными системами.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в сопровождении главы муниципального образования Дмитрия Никулина и главы администрации Выборгского района Валерия Савинова осмотрел Дом Наместника и три корпуса Цейхгаузов, входящих в комплекс крепостных построек и сооружений на острове XIII-XIX в.в. Там проходили реставрационные работы. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Будущее культурно-выставочное пространство, которое разместится в корпусах Цейхгаузов, не только сохранило исторический облик, но и оборудовано современными инженерными системами.

Новые площади предполагается использовать в том числе под временные выставки. Одну из первых планируют посвятить облику Выборгского замка в изобразительном искусстве – от начала XVIII века до современности.

Также губернатор Ленобласти посетил школу №14 Выборга для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО