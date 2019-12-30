Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе WhatsApp

Проблемы возникли ориентировочно с 13:35 по московскому времени.

Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp. Неполадки с мессенджером заметил и сайт Downdetector.

Проблемы возникли ориентировочно с 13:35 по московскому времени. 92% пользователям сложно подключиться к серверу, получить доступ к веб-сайту не могут 3%. Еще 3% пользователей не могут авторизоваться.

Кроме того, у некоторых перестали загружаться фото и видео, а также не отправляются голосовые сообщения. Проблема наблюдается по всей России, в Италии, Испании, Португалии, Германии, Австрии и Швейцарии, ОАЭ, Малайзии и Сингапуре.

Видео: YouTube / Hayls World, Mrwhosetheboss