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Пользователи интернета назвали главный символ современного Петербурга
Сегодня, 16:57
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Пользователи интернета назвали главный символ современного Петербурга

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К известным Петропавловской крепости, Медному всаднику и Эрмитажу добавили еще несколько.

Горожане, оформившие "Единую карту петербуржца" поучаствовали в голосовании и выбрали новый символ современного города, передает "Петербургский дневник".

Так, новыми символами уже стали "Лахта Центр", "Газпром Арена" и "Новая Голландия". Кстати, "Лахта" лидирует с большим отрывом – за нее проголосовали 37% респондентов.

По мнению урбаниста Михаила Климовского, в этом нет ничего сверхъестественного. Большое значение комплекс играет для тех, кто приехал в Петербург уже тогда, когда небоскреб возвели.

Будет у нас новый, современный подцентр, который даст понять: Петербург не утратил идею Петра и по‑прежнему является городом модерна

сообщил Климовский. 

Ранее мы писали, что празднование Дня города в Петербурге пройдет в очном формате с телетрансляциями.

Фото: Piter.tv

Теги: символ петербурга
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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