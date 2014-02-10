Пользователи интернета назвали главный символ современного Петербурга

К известным Петропавловской крепости, Медному всаднику и Эрмитажу добавили еще несколько.

Горожане, оформившие "Единую карту петербуржца" поучаствовали в голосовании и выбрали новый символ современного города, передает "Петербургский дневник".

Так, новыми символами уже стали "Лахта Центр", "Газпром Арена" и "Новая Голландия". Кстати, "Лахта" лидирует с большим отрывом – за нее проголосовали 37% респондентов.

По мнению урбаниста Михаила Климовского, в этом нет ничего сверхъестественного. Большое значение комплекс играет для тех, кто приехал в Петербург уже тогда, когда небоскреб возвели.

Будет у нас новый, современный подцентр, который даст понять: Петербург не утратил идею Петра и по‑прежнему является городом модерна сообщил Климовский.

Ранее мы писали, что празднование Дня города в Петербурге пройдет в очном формате с телетрансляциями.

Фото: Piter.tv