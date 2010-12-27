Полуживого юношу подбросили до больницы пьяные водители

Парня с тяжелыми повреждениями доставили на порог больницы после драки в баре. Полиция разыскивает зачинщиков.

Утром 19 ноября около Александровской больницы остановился внедорожник Suzuki. Неизвестные вытащили из машины полуживого мужчину, передали его медикам и уехали, сообщает "Фонтанка".

Пострадавшего немедленно отправили в реанимацию с тяжелым ушибом мозга, черепно-мозговой травмой, кровоизлиянием в мозг и переломом носа. Вероятно, если бы не помощь неизвестных, парня не спасли.

По предварительной версии травмы житель Петербурга получил в баре "Гризли" во время ссоры с другими посетителями. Установлено, что уличная драка была короткой. Пострадавшего ударили в нос, после чего он неудачно упал на землю, ударившись головой о припаркованный автомобиль.

Сообщается, что полиция уже установила личности спасителей избитого. Предположительно, они уехали из больницы, чтобы не выдать своего алкогольного опьянения. Также установлена и личность любителя уличных драк, ранее судимого 27-летнего приезжего из Псковской области. Отмечается, что участники драки могли быть знакомы, так как пострадавший является земляком своего обидчика и живут они недалеко друг от друга в Невском районе.