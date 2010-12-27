Словацкий полузащитник "Зенита" назвал Артема Дзюбу героем России и Петербурга

Словацкий полузащитник "Зенита" Роберт Мак назвал Артема Дзюбу героем России и Петербурга. Об этом пишут "Невские новости".
Футболит признался, что история Дзюбы его вдохновляет, ведь игрок вернулся в национальную сборную запасным, но его талант позволил перевернуть ситуацию.
Как рассказал Мак, победа над минским "Динамо" с разгромным счетом 8:1 является самой крупной в его жизни.
Мы вошли в историю. Это было действительно круто, пусть другие теперь задумаются. После поражения в Минске мало кто верил в нас, - поделился словацкий полузащитник.
Матчи "Зенита" и норвежского "Мольде" в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 23 и 30 августа.
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