Полузащитник Ригони официально вернулся в "Зенит"

Руководство футбольного клуба "Зенит" досрочно вернуло арендованного в Италию спортсмена Эмилиано Ригони. Разрыв договоренностей с командой "Атланта", по сообщению "Фонтанки.ру", стоил Северной столице около одного миллиона евро.

О том, что аргентинский футболист возвращается в город на Неве, общественность узнала из его поста в социальной сети Instagram.

Напомним, что за первую половину сезона 2018-2019 годов Ригони отыграл 12 матчей за итальянцев. При этом, пять игр он выходил в стартовом составе. Спортсмену удалось отличиться тремя голами. Планировалось, что 25-летний Ригони проведет в аренде весь сезон.

Фото: Вконтакте/ ФК "Зенит", Instagram