Полумарафон "Северная столица" создал пассажирский коллапс на Невском проспекте

Люди ждут общественного транспорта, который не приезжает из-за ограничений движения.

Ремонтные работы на Невском проспекте и полумарафон "Северная столица" перекрыли движение по центру города. Местным жителям не сообщают, что движение общественного транспорта временно остановлено. Люди продолжают ждать автобусов и троллейбусов на остановках. Метрополитен города работает в штатном режиме, там задержек составов не наблюдается.

По сведениям от очевидцев, на проезжей части Невского проспекте в направлении от улицы Восстания к Александро-Невском лавре проводятся раскопки. Сотрудники инят дорожное полотно, снимая при этом верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Петербуржцы отмечают, что в связи со сложившейся ситуацией таксисты устанавливают завышенные тарифы на проезд.

Фото: Piter.tv