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Рианна в костюме прозрачного мешка: поклонники негодуют
Сегодня, 13:44
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Shdaria
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Рианна в костюме прозрачного мешка: поклонники негодуют

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Американская певица Рианна нарядилась в мешок и сапоги-угги.

Певица Рианна появилась на фестивале Coachella в Калифорнии в вызывающем костюме. Пользователи сети удивились странному виду американской певицы. Многие посчитали, что костюм похож на мешок для картошки.

Артистка вышла в свет в коричневом полупрозрачном полотне, через которое просвечивала ее обнаженная грудь. Также певица решила завершить образ высокими сапогами-уггами на каблуках.

Пользователи социальной сети Instagram остались недовольными от внешнего вида Рианны и оставили негативные комментарии в ее адрес. 

"Это похоже на мешок для картошки", "Шарпейчик", - пишут пользователи. 

Фото: Instagram - badgalriri

 

Теги: новости шоу бизнеса , рианна костюм мешка с картошкой
Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса России

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