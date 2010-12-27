Рианна в костюме прозрачного мешка: поклонники негодуют

Американская певица Рианна нарядилась в мешок и сапоги-угги.

Певица Рианна появилась на фестивале Coachella в Калифорнии в вызывающем костюме. Пользователи сети удивились странному виду американской певицы. Многие посчитали, что костюм похож на мешок для картошки.

Артистка вышла в свет в коричневом полупрозрачном полотне, через которое просвечивала ее обнаженная грудь. Также певица решила завершить образ высокими сапогами-уггами на каблуках.

Пользователи социальной сети Instagram остались недовольными от внешнего вида Рианны и оставили негативные комментарии в ее адрес.

"Это похоже на мешок для картошки", "Шарпейчик", - пишут пользователи.

Фото: Instagram - badgalriri