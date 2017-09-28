Полтавченко уверен, что Петербург станет центром освоение запасов газа Арктики

На совещании Ассоциации производителей оборудования "Новые технологии газовой отрасли" глава Петербурга Георгий Полтавченко сказал, что Северная столица готова стать центром управления арктической зоны. Из города будут управлять активным освоением морских и шельфовых запасов газа. Полтавченко заявил, что разработка этих запасов остается самой приоритетной для нашей страны.
"Петербург в этой работе готов взять на себя ведущую роль, стать центром управления арктической зоной и для этого есть все необходимые ресурсы", – отметил губернатор.
Для этой цели в Петербурге есть запас научно-исследовательского, образовательного и кадрового потенциала. Это поможет работать в данном направлении.
Петербургские компании готовы поделиться своими разработками в сфере освоения шельфовых и морских месторождений. Участие в освоении Арктики подтолкнет развитие малого и среднего бизнеса, уверен губернатор.
Видео: Instagram / pof1g