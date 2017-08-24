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Полтавченко утвердил создание политического комитета Смольного

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Новое ведомство займется политическим сотрудничеством

Петербургский губернатор Георгий Полтавченко в преддверии выборов подписал распоряжение о создании нового комитета в правительстве города. Как сообщается, для взаимодействия с политическими партиями, органами местного самоуправления и районными администрациями будет сформировано новое ведомство. 

Кроме того, на чиновников, которые будут работать в новом, "Политическом" комитете, будет возложена обязанность «анализа общественно-политических процессов» в Северной столице и консультационная поддержка работающих в сфере развитие гражданского общества социально ориентированных некоммерческих организаций.

видео: архив

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Теги: петербург , политический комитет , полтавченко , смольный
Категории: Новости СПб

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