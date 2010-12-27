В Кудрово построят метро к 2025 году

Полтавченко рассказал о затратах на петербургское метро.

В Санкт-Петербурге построят станцию метро в Кудрово до 2025 года, об этом сообщил губернатор Георгий Полтавченко в ходе ежегодного отчета о работе правительства города. Также он подчеркнул, что ранее городской бюджет не тратил столько средст на строительство метрополитена.

Петербург еще никогда не тратил на строительство метро так много как сейчас – порядка 30 млрд рублей. Со времен полета Юрия Гагарина в космос город не вводил сразу 5 новых станций. На самом деле мы введем не пять, а шесть, если считать электродепо "Южное". Но почивать на лаврах некогда – надо строить. Георгий Полтавченко

Стоит отметить, что в 2017 году Метрострой построил тоннелей на 71% больше, чем в 2016 году.

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