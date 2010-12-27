Полтавченко просят решить вопрос с объединением СПБГУ в один кампус

Депутаты обеспокоины медленным решением вопроса по поводу создания единого кампуса СПБГУ

Депутаты Петербурга обратились в Губернатору города с инициативой создать рабочую группу по определению места переезда СПБГУ. Данный документ поддержали 41 депутат, трое воздержались от голосования, а шестеро не согласны.

В сообщении указывается, что здания СПБГУ не приспособлены к современным условиям обучения и расположены на большом расстоянии друг от друга. Депутаты подчеркнули, что студенческие общежития находятся в дали от учебы. По их мнению, существующая сегодня форма территориальной организации Университета полностью себя изжила и понизила конкурентоспособность.

В документе также изложено, что составляющие кампуса уже определены. В постройку войдет : медицинский комплекс, научный парк, исследовательские и учебные лаборатории, около 1500 учебных аудиторий, академическая гимназия, объекты спортивной инфраструктуры и студенческие общежития на 20 тыс. проживающих.

Для воплощения планов депутатов необходимо 120-150 га земли и внесения изменений в Генплан Петербурга. Депутатов беспокоит, что проект находится только на стадии проработки, и они предлагают создать рабочую группу.

Депутат максим Резник назвал проект единого кампуса СПБГУ "нереалистичным". Его коллега Оксана Дмитрева также отметила, что новый корпус не является приоритетным для развития науки. Противники идеи утвержадют, что преподаватели не хотят переезжать в новый кампус, это только в интересах начальства.

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