В Петербурге может появиться памятник Столыпину

Комитет по градостроительству и архитектуре включит Петра Столыпина в перечень выдающихся личностей, связанных с Петербургом и по сей день не увековеченных в произведениях монументального искусства.

В Северной столице может появиться памятник государственному деятелю Пётру Столыпину. Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга включит его в перечень выдающихся личностей, связанных с городом и по сей день не увековеченных в произведениях монументального искусства. Об этом рассказал губернатор в ответ на депутатский запрос Александра Тетердинко.

Удивительно, что памятники великому реформатору Петру Аркадьевичу Столыпину стоят в Москве, Саратове, Серпухове и Челябинске, хотя пик его политической карьеры пришелся на период жизни в Петербурге. Нам необходимо восстановить историческую справедливость Александра Тетердинко, депутат Законодательного собрания

Парламентарий выступил с инициативой поставить памятник деятелю еще в середине ноября.