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В Петербурге может появиться памятник Столыпину
Сегодня, 12:04
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Asyaromanenkova
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В Петербурге может появиться памятник Столыпину

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Комитет по градостроительству и архитектуре включит Петра Столыпина в перечень выдающихся личностей, связанных с Петербургом и по сей день не увековеченных в произведениях монументального искусства.

В Северной столице может появиться памятник государственному деятелю Пётру Столыпину. Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга включит его в перечень выдающихся личностей, связанных с городом и по сей день не увековеченных в произведениях монументального искусства. Об этом рассказал губернатор в ответ на депутатский запрос Александра Тетердинко.

Удивительно, что памятники великому реформатору Петру Аркадьевичу Столыпину стоят в Москве, Саратове, Серпухове и Челябинске, хотя пик его политической карьеры пришелся на период жизни в Петербурге. Нам необходимо восстановить историческую справедливость

Александра Тетердинко, депутат Законодательного собрания

Парламентарий выступил с инициативой поставить памятник деятелю еще в середине ноября.

Теги: новости питера , новости спб , столыпин
Категории: Новости СПб

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