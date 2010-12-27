В Петербурге может появиться памятник Столыпину

В Северной столице может появиться памятник государственному деятелю Пётру Столыпину. Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга включит его в перечень выдающихся личностей, связанных с городом и по сей день не увековеченных в произведениях монументального искусства. Об этом рассказал губернатор в ответ на депутатский запрос Александра Тетердинко.
Удивительно, что памятники великому реформатору Петру Аркадьевичу Столыпину стоят в Москве, Саратове, Серпухове и Челябинске, хотя пик его политической карьеры пришелся на период жизни в Петербурге. Нам необходимо восстановить историческую справедливость
Александра Тетердинко, депутат Законодательного собрания
Парламентарий выступил с инициативой поставить памятник деятелю еще в середине ноября.