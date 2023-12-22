Раймунд Анджейчак прокомментировал положение ВСУ на поле боя.

Потери Вооруженных сил Украины в противостоянии с российской армией в регионе конфликта сейчас исчисляются миллионами, а не сотнями тысяч человек. Соответствующей информацией в интервью польскому телеканалу Polsat поделился бывший начальник генерального штаба армии Варшавы, генерал Раймунд Анджейчак. По мнению местного военачальника, замена главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Александром Сырским на должностном посту существенно не изменила стратегической ситуации на поле боя, так как перед армией киевского режима стоят те же проблемы, что и ранее. Речь идет о стремлении отвести войска, выравнять линию соприкосновения.

Я считаю, что украинские потери нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч. В этой стране нет резервов, некем воевать. Эту войну Украина проигрывает. Ситуация очень и очень драматическая. Раймунд Анджейчак, эксперт

Дополнительно польский военачальник прокомментировал сведения о том, что к концу марта у армии киевского режима могут закончиться ракеты для систем противовоздушной обороны. Генерал отметил, что в том случае Россия будет совершать очередные эффективные удары по военным объектам на Украине.

Польские наемники согласились вступить в "ЧВК Порошенко".

Фото и видео: YouTube / Kanał Polityczny