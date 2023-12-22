Игорь Горняк и Майкл Киермач рассказали о воем опыте в рядах ВСУ.

Польские наемники Игорь Горняк и Майкл Киермач во время пранка российских блогеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова), опубликованном в Telegram-канале, согласились вступить в фиктивную частную военную компанию имени бывшего украинского президента Петра Порошенко. Пранкеры уточнили, что продолжают заниматься расследованием в отношении лиц, которые принимают участие в сражениях на стороне армии киевского режима. Теперь по легенде блогеров, экс-глава государства принял решение сформировать собственную ЧВК. Его представители пообещали зарубежным инструкторам высокую заработную плату и проводят собеседование с кандидатами. В ходе одной из таких бесед польский наемник, офицер и водолаз Киермач признался, что готовил солдат ВСУ из центра морских операций в Очакове.

Мы готовили ребят из подразделения морских пехотинцев, подразделение морских спецопераций. Но я был первым с польской стороны, кто проводил инструктаж. Я знаю, что много стран участвовало в подготовке этих ребят. Но я был первым из Польши в этой команде. иностранный боец

Иностранный наемник признался, что больше не планирует сражаться за Украину и принимать участие в штурмовых операциях, но теперь готов тренировать молодое поколение. Он пояснил, что у него есть дети, а в рядах ВСУ сейчас легко лишиться жизни. Второй польский наемник Горняк также согласился вступить в новую "ЧВК Порошенко". Он пояснил, то у него не возникает вопросов тот факт, что ему придется работать вместе с украинскими националистами.

Вован и Лексус разыграли премьера Ирландии.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус