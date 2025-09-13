Полноразмерную копию исторической лодки "Тихвинка" открыли в Ленобласти

Судно, которое в XIX веке перевозило до 42 тонн грузов, установили у стен мужского монастыря в Тихвине.

В Ленинградской области у стен Тихвинского мужского монастыря появился новый арт-объект — полноразмерная копия исторической лодки "Тихвинка". Реконструкцию старинного русского беспалубного деревянного судна создали на Тихвинском вагоностроительном заводе.

"Тихвинка" — точная копия судов, которые в XIX веке активно использовались на Тихвинской водной системе, ключевой торговой артерии, соединявшей Санкт-Петербург с Нижегородской ярмаркой. Габариты лодки впечатляют: длина достигает 23 метров, ширина — 6 метров. За один рейс судно могло взять на борт до 42 тонн груза.

Движение "тихвинки" обеспечивали лошади, которые шли по берегу бечевой, а управлял ими специальный погонщик. Судно было беспалубным — без верхней палубы, что характерно для старинного русского речного флота.

Новый арт-объект установили рядом с Тихвинским мужским монастырем, который сам является важной исторической достопримечательностью. Лодка стала не только украшением города, но и напоминанием о богатой торговой истории края, где судоходство играло ключевую роль в экономической жизни региона.

Ранее Piter.TV сообщал, что при реставрации Елизаветинской богадельни на Васильевском острове нашли уникальную историческую живопись.

