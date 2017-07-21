Полина Гагарина выпустила новый клип на трек "Драмы больше нет"

В сети появился долгожданный клип Полины Гагариной.

21 июля Полина Гагарина официально выпустила долгожданный клип на трек "Драмы больше нет".

Главную роль в клипе играет сама певица. По сюжету, ее героиня – успешная молодая девушка, у которой не складываются отношения с молодым человеком. Основные события в ролике происходят в большом доме, который, принадлежит бывшим влюбленным. В ходе клипа главная героиня и ее молодой человек выясняют отношения ссорами, скандалами, где заметно, мужчина не может сдерживать себя.

В конце видеоролика молодой человек не выдерживает и начинает крушить дом, собирать свои вещи и по итогу уезжает на своем автомобиле. А героиня Гагариной теряет сознание и падает в бассейн.

Сама Гагарина говорит, что ей хотелось бы, чтобы в реальной жизни было как можно больше похожих историй, но со счастливым концом.

Известно, что клип был снят в доме, который находится в подмосковье. Певица отметила, что 20 часовые съемки оказались самыми длинными в ее карьере.