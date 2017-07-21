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Полина Гагарина выпустила новый клип на трек "Драмы больше нет"

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В сети появился долгожданный клип Полины Гагариной.

 21 июля Полина Гагарина официально выпустила долгожданный клип на трек "Драмы больше нет". 

Главную роль в клипе играет сама певица. По сюжету, ее героиня – успешная молодая девушка, у которой не складываются отношения с молодым человеком. Основные события в ролике происходят в большом доме, который, принадлежит бывшим влюбленным. В ходе клипа главная героиня и ее молодой человек выясняют отношения ссорами, скандалами, где заметно, мужчина не может сдерживать себя.

В конце видеоролика молодой человек не выдерживает и начинает крушить дом, собирать свои вещи и по итогу уезжает на своем автомобиле. А героиня Гагариной теряет сознание и падает в бассейн. 

Сама Гагарина говорит, что ей хотелось бы, чтобы в реальной жизни было как можно больше похожих историй, но со счастливым концом. 

Известно, что клип был снят в доме, который находится в подмосковье. Певица отметила, что 20 часовые съемки оказались самыми длинными в ее карьере. 

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Категории: Лента новостей Новости России

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