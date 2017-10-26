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Горящая легковушка на Маршала Жукова собрала большую пробку

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Вечером 26 октября на проспекте Маршала Жукова загорелся автомобиль. На указанном участке образовалась 3-километровая пробка.

Вечером 26 октября на проспекте Маршала Жукова загорелся автомобиль. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на "Водитель Петербурга".

По словам очевидцев, полыхающий автомобиль сначала пытались потушить участники движения и сотрудники полиции, затем подключились пожарные.

От машины остался только "скелет".

ДТП собрало 3-километровую пробку от проспекта Стачек до Ленинского проспекта.  

Видео: Андрей Торке

Теги: дтп , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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