Вечером 26 октября на проспекте Маршала Жукова загорелся автомобиль. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на "Водитель Петербурга".
По словам очевидцев, полыхающий автомобиль сначала пытались потушить участники движения и сотрудники полиции, затем подключились пожарные.
От машины остался только "скелет".
ДТП собрало 3-километровую пробку от проспекта Стачек до Ленинского проспекта.
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Горящая легковушка на Маршала Жукова собрала большую пробку
Вечером 26 октября на проспекте Маршала Жукова загорелся автомобиль. На указанном участке образовалась 3-километровая пробка.
Вечером 26 октября на проспекте Маршала Жукова загорелся автомобиль. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на "Водитель Петербурга".