Горящая легковушка на Маршала Жукова собрала большую пробку

Вечером 26 октября на проспекте Маршала Жукова загорелся автомобиль. На указанном участке образовалась 3-километровая пробка.

Вечером 26 октября на проспекте Маршала Жукова загорелся автомобиль. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на "Водитель Петербурга".



По словам очевидцев, полыхающий автомобиль сначала пытались потушить участники движения и сотрудники полиции, затем подключились пожарные.



От машины остался только "скелет".



ДТП собрало 3-километровую пробку от проспекта Стачек до Ленинского проспекта.



Видео: Андрей Торке