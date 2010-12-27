Полиция здержала стрелявших по окнам жилого дома на Захарьевской

Причины агрессии стрелков выясняются.

Сотрудники Росгвардии задержали молодых людей, устроивших стрельбу по людям в Центральном районе города. Двое петербуржцев начали пальбу с улицы по окнам жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По сведениям очевидцев, инцидент произошел в ночь на 22 июля по Захарьевской улице, 13. Перепуганные жители позвонили в полицию. На место выехал наряд представителей порядка, которому удалось поймать злоумышленников. Позже стрелки были доставлены в отделение правоохранительных органов. У них изъяли пневматический пистолет. Сотрудники полиции отмечают, что данный вид оружия не подлежит обязательному лицензированию. Он находится в свободной продаже.

По данному инциденту проводится проверка.

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