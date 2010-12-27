Полиция задержала насильника школьницы из Коммунара

В Ленобласти Гатчинского района сотрудники полиции задержали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки. Им оказался ранее судимый 48-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что полиция Гатчинского района разбирается в таинственном исчезновении на целую ночь 13-летней школьницы. Напомним, две школьницы города Коммунар, 13-ти и 14-ти лет, вечером пошли в продуктовый магазин на Ленинградском шоссе. Далее подруги отправились домой. Вскоре подростки заметили, что за ними идет бородатый мужчина кавказкой внешности.

Мужчина схватил 13-летнию девочку и потащил ее в поле. Старшая подруга шла рядом, но потом девочка попросила ее бежать за помощью. Родственники 13-летней девочки сначала искали ее самостоятельно, а затем обратились в полицию. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, поиск продолжили с кинологами.

В ходе следствия был проведет осмотр место преступления, изъяты улики. Правоохранительные органы проверяют все факты случившегося.

