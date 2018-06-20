Полиция задержала мужчину, который ранил подростка в ТЦ

Возбуждено уголовное дело.

В Северной столице был задержан мужчина, который ранил подростка в массовой драке в ТЦ на Коломяжском проспекте.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает "78".

Инцидент произошел на днях в торговом комплексе на Коломяжском проспекте. По данным СМИ, мужчина вступил в драку с толпой подростков. Конфликт случился рядом с точкой фаст-фуда. Сообщается, что компания молодых людей напала на посетителя, но тот выхватил нож. В ходе потасовки пострадал подросток.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.