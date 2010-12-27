Полиция задержала москвича за насильственный интим с петербургской школьницей

Преступник стал фигурантом уголовного дела на насилие над школьницей.

Взрослый житель столицы России в Петербурге вступил в интмную близость с местной школьницей. Пострадавшая является ученицей десятого класса и не давала согласие на акт любви. Задержать преступника полиции удалось уже по месту жительства в Москве. Теперь за свои действия мужчине придется ответить перед судом.

Отметим, что заявление на предполагаемого педофила поступило от 38-летнего отца. Он рассказал, что около месяца назад на съемной квартире по Гаванской улице неизвестный мужчина три раза надругался над несовершеннолетней.

По подозрению был задержан 44-летний москвич. В настоящее время он находится под стражей. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv