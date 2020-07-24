Полиция задержала четырех подозреваемых в похищении человека на проспекте Обуховской Обороны

Молодого человека избили, посадили в машину, а затем требовали деньги.

Правоохранители задержали еще четырех подозреваемых в похищении человека на проспекте Обуховской Обороны. Ранее о том, что неизвестные затолкали мужчину в машину, сообщил очевидец происходящего.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, утром 22-го июля на автозаправке на проспекте Обуховской Обороны злоумышленники напали на 28-летнего гражданина. Они избили потерпевшего бейсбольной битой, отобрали телефон, после чего силой посадили его в машину и отправились в Московский район. Там подозреваемые продолжили избивать его и под надуманным предлогом требовали передать им 200 тысяч рублей в счет несуществующего долга. Полицейские освободили пострадавшего и доставили в больницу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Похищение человек".

Накануне полицейские в результате плана "Перехват" задержали одного подозреваемого. В тот же вечер правоохранители нашли еще четырех подозреваемых — неработающих граждан в возрасте от 24 до 45 лет. Мужчин задержали, расследование продолжается.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО