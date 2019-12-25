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Неизвестные похитили мужчину на проспекте Обуховской обороны
Сегодня, 9:37
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Неизвестные похитили мужчину на проспекте Обуховской обороны

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Одно из подозреваемых удалось задержать.

Петербуржец сообщил о похищении человека на проспекте Обуховской обороны в Петербурге. После этого правоохранители объявили план "Перехват". Подробности произошедшего рассказала пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Утром 22 июля в полицию поступило сообщение о том, что около 9 утра между домами 49 и 51 на проспекте Обуховской обороны двое неизвестных силой посадили мужчину в свой автомобиль, после чего скрылись. Вскоре после этого полицейские задержали автомобиль "Киа Рио", за рулем которого был один из подозреваемых. Задержанного доставили в отдел полиции.

Правоохранители разыскивают остальных лиц, причастных к совершению преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что кража скутера за 30 тысяч рублей в Колпино попала на видео. 

Фото: Piter.TV 

 

Теги: полиция, похищение человека, розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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