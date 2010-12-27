Полиция нашла возможного убийцу утопленника, обнаруженного в Приморском районе

Полицейские допросили 39-летнего приятеля погибшего

Полиции удалось спустя десять дней найти подозреваемого в убийстве утопленника, обнаруженного в Приморском районе.

12 октября полицейские нашли след подозреваемого, который по версии следствия и убил мужчину. Им оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга. При обнаружении в озере тела, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но после беседы с задержанным петербуржцем дело переквалифицировали в причинение смерти по неосторожности.

Основная версия следствия закачается в том, что 31- летний погибший со своим другом в конце сентября распивали алкоголь на берегу озера Долгое. В какой-то момент мужчины сильно повздорили и это переросло в драку. В ходе борьбы погибший упал в водоем, а обиженный приятель не стал его спасать. Утром следующего дня прохожий заметил в озере мертвого человека, а неподалеку позже был обнаружен и его рюкзак.

На данный момент подозреваемый находится на свободе под подпиской о невыезде.