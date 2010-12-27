Полиция пресекла плавучую агитацию‍ в поддержку Сенцова на параде в честь Дня ВМФ

Сотрудники закона вовремя среагировали на попытку агитации, направленную на попытку вытащить Сенцова из тюрьмы.

В Красногвардейском районе Петербурга правоохранительные органы пресекли незаконную акцию в поддержку режиссера Сенцова и других политических заключенных. Активисты пытались провести агитацию на главной реке города в день парада в честь ВМФ России.

Как отмечают представители полиции, с собой у петербуржцев находились плакаты из пенопласта, на которых были выдвинуты требования освободить политзаключенных. О проплывающих объектах сообщил местный житель, которого возмутила данная ситуация. Он позвонил в диспетчерскую службу около 10 часов утра. По сведениям мужчины, белые куски пенопласта с черными надписями были замечены вблизи 96 здания по Малоохтинскому проспекту. На вызов выехал наряд. В общей сложности специалистам удалось извлечь из Невы 25 объектов пропаганды. Сейчас они находятся на складе временного хранения. В отношении организаторов мероприятия возбуждено административное дело за мелкое хулиганство.

Фото: Piter.tv