Полиция обнаружила в Апраксином дворе подпольный склад с сигаретами

Сотрудники МВД проверили соблюдение законодательства на рынке.

Правоохранители обнаружили во время рейда в Апраксином дворе склад с табачной продукцией и контрафактной обувью. Деятельность велась незаконно. Подробнее о ситуации рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Профилактический рейд на рынке прошел 8-го декабря. Полицейские провели документы у 72 иностранных граждан. За нарушение миграционного законодательства 26 из них доставили в отдел МВД.

В одном из павильонов обнаружили склад, где хранилась и реализовывалась табачная продукция. Легальность товара вызывала вопросы, а именно ― внешний вид сигаретных пачек и наклеенный на них акцизные марки. В общей сложности на экспертизу отправили 450 коробок. Розничная стоимость изъятого может составлять около 13 млн рублей.

Кроме того, был выявлен магазин, в котором продавали контрафактную обувь и аксессуары. Вся изъятые пары обуви, наручные часы и чехлы для мобильных телефонов имели признаки подделки. Приблизительная стоимость составляет около 200 тыс. рублей. Правоохранители составили протокол об административном нарушении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что силовики устроили ночной рейд по барам Петербурга.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО