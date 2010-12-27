Полиция изъяла "непатриотичные" плакаты с выставки Союза художников Петербурга

Выставка открылась 7 ноября.

Правоохранители изъяли шесть плакатов с выставки Союза художников России на Большой Морской. Полотна были посвящены теме коррупции, служащим Росгвардии и пенсионной реформе. Причиной визита стала жалоба, поступившая в полицию Адмиралтейского района, сообщила "Фонтанка.ру".

Изначально плакаты убрало руководство Союза, затем полицейские забрали работы на экспертизу, которая продлится около полутора месяцев. По словам председателя петербургского Союза художников Петра Конош, полотна не понравились одному из посетителей, он посчитал их непатриотичными. По всей видимости, в творческом союзе не стали вставать на защиту художников, чьи работы забрали.

Экспозиция "Осень 2019" открылась 7 ноября. Для серии плакатов выделили отдельный зал, также в здании на Большой Морской, 38 есть секция художественной фотографии, культуры и других.

Фото: spbsh.ru